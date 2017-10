Dennis en zijn Maleisische prinses gespot in chique Londense brasserie

Interview Pip Pellens strijdt voor tienermeisjes in Bangladesh

12:27 Actrice-presentatrice Pip Pellens (23) is samen met Sebastiaan Labrie begonnen aan een bijzondere reis naar Bangladesh. De twee stapten in het vliegtuig voor Plan Nederland en volgen in Zuid-Azië het spoor van Wedding Busters. Het gaat om vrijwilligers die proberen te voorkomen dat jonge meisjes slachtoffer worden van een kinderhuwelijk. Pip: ,,Complicaties bij een tienerzwangerschap is daar doodsoorzaak nummer 2 voor meisjes tussen de 15 en 18 jaar.”