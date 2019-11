Demi Lovato maakt nieuwe relatie wereldkundig

Ook het model bevestigde de romance op social media. ‘Mijn liefde‘ schreef hij bij een kiekje van hen samen.



Afgelopen zomer was Demi kort aan het daten met Mike Johnson, een oud-deelnemer van het Amerikaanse datingprogramma The Bachelorette.



Het lijkt steeds beter te gaan met Lovato. Dit jaar maakt ze een comeback met een manager van supersterren: Scooter Braun. Ook is de zangeres, die vorig jaar op het randje van de dood balanceerde na een overdosis, inmiddels bijna een jaar clean. Vorig jaar juli werd ze door een assistente bewusteloos gevonden in bed na een lange nacht feesten. Lovato was maanden daarvoor teruggevallen in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was geweest