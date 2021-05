Demi Lovato: ik heb mezelf jarenlang in een hokje geduwd

,,Ik ben opgegroeid in het zuiden van Amerika en werd christelijk opgevoed. Ik geloofde in dingen die me verteld werden. Toen ik naar Los Angeles kwam besefte ik dat ik queer was, dus openstaand voor een brede gender-identiteit of seksualiteit. Maar de grootste vrijheid die ik nu voel is dat ik dat deel van mezelf ook echt accepteer”, aldus Demi.