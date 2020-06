Defqon.1 komt met online-editie in plaats van festival

Defqon.1, het grootste dance-evenement van Nederland krijgt dit jaar een online-editie, Defqon.1 at Home. Dat maakte Q-dance, de organisator van het populaire hardstyle-evenement bekend. Vanwege de coronacrisis is het reguliere festival van dit jaar uitgesteld naar 2021.

Tijdens de speciale Defqon.1-editie komen volgens de organisatie toch alle bekende onderdelen van het festival voorbij en worden er optredens van meer dan tachtig artiesten vanaf verschillende locaties gestreamd. Tijdens het digitale festivalweekend komen de bekendste artiesten uit de hardere stijlen aan bod.

Elk belangrijk onderdeel van het populaire dance-evenement komt voorbij tijdens het driedaagse onlinefestival. Het start zoals gebruikelijk met The Gathering, fans kunnen van links naar rechts in de woonkamer tijdens Power Hour: Six Years of Insanity en het festival wordt afgesloten met een bijzondere eindshow met The Closing Ceremony.

Quizzen

Ook zal er tijdens dit festivalweekend voor het eerst The Q-dance Quiz georganiseerd worden: een live, interactief onderdeel waar fans over de hele wereld het tegen elkaar kunnen opnemen en hun kennis kunnen testen in drie thema’s, namelijk The Ultimate Hardstyle Quiz, The Defqon.1 Weekend Warriors Quiz en The Legendary 20 Years of Q-dance quiz.

Om de fans over de hele wereld te verenigen, organiseert het festival op de zaterdagavond een speciaal moment met het anthem, de themasong van het festival. Alle ‘weekend warriors’ spelen de track van dit jaar tegelijkertijd op maximaal volume om ervoor te zorgen dat hardstyle overal te horen is.