Défano Holwijn begroef zich levend voor The biohack project: ‘Wat ga ik in hemelsnaam doen?’

Na zijn deelname aan Expeditie Robinson weet Défano Holwijn als geen ander hoe hij moet reageren in situaties waarin overleven op de eerste plek staat - zou je zeggen. Door in het nieuwe programma The biohack project zichzelf onder andere levend te laten begraven en van de Maassilo te abseilen, deed hij daar tóch nog even een schepje bovenop.

In het nieuwe KRO-NCRV programma The biohack project leren presentatrice Lize Korpershoek (38), acteur Rick Paul van Mulligen (41), actrice Monic Hendrickx (56), shorttracker Sjinkie Knegt (34) en YouTuber/ rapper Défano Holwijn (31) hoe ze hun lichaam en geest beter de baas kunnen zijn. Onder begeleiding van ex-olympisch roeier en biohacker Govert Viergever voeren zij extreme uitdagingen uit. Viergever reikt hun tools en technieken aan voor ‘een betere stressbeheersing, focus en ontspanning’.

De opdrachten zijn voor iedere deelname op een andere manier spannend. Zo werd menig deelnemer al claustrofobisch van de gedachte aan het levend begraven worden, maar maakte Holwijn zich vooral druk over het feit dat hij zich een uur onder de grond heel erg ging vervelen. ,,Je ligt daar toch een lange tijd alleen in het donker. Wat ga je in hemelsnaam met die tijd doen? dacht ik. Maar uiteindelijk ging de tijd heel snel.’’

Doodeng

Dat betekent niet direct dat Holwijn met twee vingers in zijn neus iedere opdracht doorkwam. Met name het abseilen van de Maassilo in Rotterdam vroeg veel moed. ,,We moesten omgekeerd neerdalen, met ons gezicht naar de grond”, legt hij uit. Maar dat was niet direct het spannendste. Het zat hem vooral in de eerste stap van het gebouw af, waarbij je horizontaal komt te ‘staan’ met je voeten tegen de muur. ,,Dat was doodeng. Het kostte me uiteindelijk zo’n vijf pogingen om mezelf zo ver te pushen om af te dalen.’’

Holwijn heeft alle proeven uitgevoerd, maar of hij ze ook succesvol heeft doorstaan zal nog moeten blijken. ,,Ik ben er in ieder geval achter gekomen dat je echt geen enorme durfal hoeft te zijn om toch extreme dingen te verrichten,’’ legt hij uit. Holwijn hoopt dat mensen door het programma dat extra zetje in de rug krijgen om dat te doen waar ze eerder bang voor waren. ,,Ik ben me nu veel bewuster van mijn mentale én fysieke gesteldheid, en die is veel beter dan ik ooit had gedacht.’’ .

The biohack project is vanaf maandag 11 september wekelijks om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Volledig scherm The Biohack Project (vlnr) Rick Paul van Mulligen, Monic Hendrickx, Sjinkie Knegt, Lize Korpershoek, Défano Holwijn, Govert Viergever © KRO-NCRV

