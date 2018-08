Dee wil privéleven op achtergrond houden na breuk met Enzo Knol

,,Ik word helemaal gestoord van de beschuldigingen", aldus Dee. ,,Enzo en ik zijn uit elkaar gegaan omdat jeugdliefdes nou eenmaal niet altijd uitlopen op een perfect huwelijk, hoe graag je ook zou willen. Dit hebben we later naar buiten gebracht omdat het de vorige keer voor heftige commotie zorgde en dat is zwaar. Wij zijn geen Temptation Island-koppel waarin alles draait om drama, wij zijn gewoon twee mensen die nu voor hun eigen weg kiezen."



,,Dus nee, er is geen sprake van drama, gossip of leugens", vervolgt Dee. Volgens haar zijn zij en Enzo altijd transparant geweest. ,,Maar ik kies er nu voor om mijn privéleven op de achtergrond te houden. Het zou mij enorm helpen om rustig mijn leven te leiden in plaats van steeds op mijn hoede te zijn voor speculaties of beschuldigingen."



In juni maakten Dee en Enzo bekend dat ze na vijf jaar een einde aan hun relatie hadden gemaakt. Vorig jaar waren ze ook al enkele maanden uit elkaar.