Death to 2020: Een genadeloze afrekening met het afgelopen rampjaar

Gordon rouwt om overlijden 100 jaar jong-diva Ronny: ‘We waren op slag verliefd’

8 januari SBS 6-presentator Gordon Heuckeroth is in diepe rouw na het overlijden van Ronny Huninck-Stokvis (100), met wie hij een goede band opbouwde in zijn programma 100 jaar jong. De twee klikten enorm en Ronny opperde in de aflevering zelfs dat ze samen moesten gaan wonen. Afgelopen nacht overleed ze in haar slaap. ‘Je zit voor altijd in mijn hart.’