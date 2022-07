De ‘zingende stukadoors’ van Goldband veroveren in no time Nederland: ‘Het is geen act’

Vraag de drie leden van de Haagse band Goldband waar ze willen afspreken voor een interview en je krijgt het adres van Koffieboot De Laak door. Heerlijk bescheiden voor een band die de nieuwste Haagse sensatie in Nederland is. Een band die avond na avond festivalpodia, poptenten en zalen plat speelt. Voor Goldband is er deze zomer geen ontkomen aan. Jammer alleen dat de koffieboot op de dag van het gesprek net dicht is. Dan maar verderop, naar een café aan het Huygenspark in de Stationsbuurt.