De wereld staat in brand, maar Beau doet 20 minuten lang of nepnagels hem interesseren

RTL kort televisie­pro­gram­ma Marieke Elsinga in

Het programma Alles is Muziek van presentatrice Marieke Elsinga wordt ingekort. Dat heeft RTL bevestigd na berichtgeving van RTL Boulevard. ,,Naar aanleiding van reacties van kijkers dat ze het programma iets te lang vinden, hebben we vanaf zaterdag Alles is Muziek in de lengte iets aangepast”, laat RTL weten.