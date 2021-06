De week van Angela de Jong: lachstuipen om Beau en Florens en een opsteker voor de familie Hazes

Ik heb in tijden niet zo gelachen als om Beau en de Jezus Leeft-voorman

De column die deze week veel reacties opleverde was die over Beau van Erven Dorens en de Jezus Leeft-voorman Florens van der Spek. De presentator schoot in zijn talkshow uit zijn slof tegen Van der Spek, nadat het hem niet lukte om hem te onderbreken toen het over vaccineren ging. ,,Moraal van het verhaal is dat Beau en zijn redactie Florens natuurlijk nooit hadden moeten uitnodigen. Niet elke idioot met een afwijkende mening hoeft gehoord in een talkshow. Zijn gebrabbel is een belediging voor elke normale christen die ik ken, voor de wetenschap en mensheid in het algemeen.

Beau zou Beau niet zijn als hij een paar minuten later niet zijn excuses aanbood aan Florens. Misschien moet ik dat ook doen, voor mijn onbehoorlijke lachstuip. Maar schrale troost voor Florens: een ander mens zó laten lachen, voelt als een godsgeschenk in deze tijd. “

Toch nog een opsteker voor de veelgeplaagde familie Hazes

Waarom besteden reclamemakers niet net zoveel tijd en liefde aan oranjecommercials als aan hun kerstspotjes, vroeg Angela zich deze week af. Het reclamespotje van de Lidl met Thomas Acda vindt Angela ontzettend irritant, maar daardoor zit het de familie Hazes een keertje mee. ,,Hij wint het nipt van Kruidvat met de oorwurm Wij zijn Orààààànje van André Hazes. En dat lijkt me zowaar een opsteker voor zowel de drogisterijketen die niet te benijden is dat ze in zee zijn gegaan met de minst sympathieke BN’er van dit moment als de veelgeplaagde showbizzfamilie.”

Tussen wat chocola en de vrouw verkleed als een aardbei verscheen opeens Simone

Angela is vol lof over het programma Klassiekers van Kleinsma. Want hoewel het echt niet het meest originele format is, is ze blij dat het programma zich richt op cultuur. ,,En dat is uniek voor NPO 1. Wanneer wordt daar nou de tijd genomen om het goedgevulde kleinkunstarchief dat ons land rijk is in te duiken? Zelden of nooit. Verder dan een integrale theatervoorstelling of Youp aan een talkshowtafel gaat het niet. Daarom voelde dit als een verademing.”

Dit programma is zo spectaculair saai dat het zijn gelijke niet kent op de Nederlandse tv

Iets minder enthousiast is Angela over het programma De Kleine Boerderij. ,,Er gebeurt echt he-le-maal niks. Een varken werpt een stel biggen. Een rol stro is beschimmeld. De bok mag bij de geiten. De buffels willen niet onder de bomen vandaan komen. Er ontsnapt een koe omdat de draad van de afrastering te hoog hangt. Het dreigt te gaan regenen dus er moet een zeiltje over drie verse hooibalen. En dan blijft het toch droog. Eat your heart out, Ik Vertrek.’’

Het leek iets kleins bij Beau, maar hopelijk is het een einde van een tv-tijdperk

Een klein moment in de talkshow Beau voelde voor Angela juist heel groot. In een zomerse setting bedankte de presentator Ernst Kuipers en Diederik Gommers voor hun bijdragen aan de show. Een historisch moment, dacht Angela. ,,Alsof dáár, op dat ene moment, het fenomeen corona ten einde kwam, net als het tv-tijdperk Gommers en Kuipers’’, schreef ze.

,,Misschien is de wens de vader van de gedachte, maar ik hoop van harte dat we over vijf jaar concluderen: daar, in die strandstoel bij Artis en met de lieve woorden van Beau, begon de zomer van 2021, de zomer van de vrijheid. Een zomer zonder corona en zonder Gommers en Kuipers op tv. Dat gun ik hen, maar ons kijkers ook.’’

