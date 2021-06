De week van Angela de Jong: een wake-upcall voor vastgeroeste mannen en braakneigingen bij Humberto

Voor al die oude, vastgeroeste mannen in paniek: wen er maar aan

De column die deze week veel reacties opleverde was die over ‘alle oude, vastgeroeste mannen die deze dagen reageren alsof er iemand een heggenschaar bij hun genitaliën houdt en elk moment een knippende beweging kan maken.’ Aanleiding voor Angela was de nationale discussie die oplaaide over wie de NOS wel en niet mag uitnodigen om aan de bovenmaatse Kees Smit-tuintafel van Sjoerd en Henry mee te praten over voetbal. ,,Lieve schatten, wen er maar aan. Als Jack van Gelder en Louis van Gaal op tv hun mening mogen geven over de formatiebesprekingen in Den Haag en als van Britt Dekker en Marc-Marie Huijbregts wordt verwacht dat ze serieus antwoord geven op de vraag wat ze van het vaccinatiebeleid vinden, dan mag een Kalvijn ook best meepraten over voetbal. Waar hebben we het over? Een spelletje. Geen wereldwijde pandemie waarbij miljoenen mensen sterven.”