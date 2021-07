De week van Angela de Jong: de afwezigheid van Peter R. zal niet wennen en het gênante briefje van Nico

Wat een lafbekken bij RTL Boulevard. Of toch niet?

Je moet nooit zwichten voor criminelen, las Angela de Jong de afgelopen anderhalve week her en der na de aanslag op Peter R. de Vries. Was het dus schijterig van RTL om Boulevard twee dagen niet door te laten gaan? Zeker niet, vindt ze. ‘Het is een mooi adagium’, schreef ze. ‘Ik heb het als student journalistiek vast ook geroepen. Maar ruim twintig jaar later denk ik daar iets genuanceerder over. Je moet als journalist niet schijterig zijn aangelegd, zeker niet, maar geen enkel verhaal, geen enkele primeur, geen enkele mening is een mensenleven waard.’

Het is goed dat RTL Boulevard niet alleen op Allah vertrouwt, maar ook de kameel vastbindt

‘Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast.’ Die wijsheid hoorde Angela in MAX Vakantieman, tijdens een item over oplichters die actief zijn rond de hadj naar Mekka. Het deed haar denken aan de situatie rond RTL Boulevard. ‘Zo’n spreuk, die ik vertaal als ‘vertrouwen is goed, maar voorzorgsmaatregelen zijn beter’, is niet alleen handig om te onthouden als je ooit op pelgrimstocht wilt, maar geldt voor alle facetten van het leven. Waarbij me wel één dringende oproep van het hart moet: het mag nooit - NOOIT - wennen dat er een enorme politiemacht nodig is om Luuk Ikink te laten babbelen over Rachel Hazes en Britney Spears.’

Was er sinds het briefje van Henk Bleker iets gênanters op tv dan het briefje van Nico?

Angela dacht dat ze na Boer zoekt vrouw alle ‘menselijke tekortkomingen in de omgang met de andere sekse’ wel had gezien. Maar toen kwam B&B vol liefde op RTL 4. Het was heerlijk om je aan te ergeren. ‘Bij elk van de deelnemers snap je als kijker maar al te goed waarom ze vrijgezel zijn. Ik heb er ook een hard hoofd dat er door dit programma bij iemand verandering in komt.’

Een extra journaal bij Gods gratie, want Limburg is natuurlijk geen Amsterdam

Angela weet het zeker: als de watersnood van Limburg rond Amsterdam zou zijn gebeurd, hadden we al lang drie thema-avonden gehad op de landelijke zenders. ‘Maar dit is Limburg. Ver van het bed van de beslissers in de mediawereld, die te vaak in de veronderstelling verkeren dat ons land niet groter is dan Amsterdam. Het meest bizarre voorbeeld hoorde ik aan tafel bij Humberto. Cabaretière Soundos el Ahmadi zag daar voor het eerst wat er (al een paar dagen) aan de hand is in Limburg. Ze bedacht hardop dat ze haar schoonouders moest bellen, die midden in het getroffen gebied wonen.’

Het is bizar dat Peter R. de Vries nooit meer in een talkshow zal zitten

Angela schreef een extra column naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries. ‘Naast misdaadverslaggever, vertrouwenspersoon, moderne Robin Hood, voetbalmakelaar, bijna-politicus en tal van andere functies, was Peter R. een tv-dier’, schreef ze. ‘Het was jarenlang niet de vraag óf Peter R. de Vries ‘s avonds op tv zou zijn, maar wáár hij die dag zou aanschuiven. Dat is vanaf nu anders. Het is een gek idee dat hij nooit meer in een talkshow zal zitten en ik vraag me af of het ooit went.’

Het was veelzeggend dat Jeroen Pauw tekende voor de extra Op1 over Peter R. de Vries

Gisteren keek Angela terug op een bijzondere donderdagavond op tv, vol uitzendingen over Peter R. de Vries. Een beladen uitzending van RTL Boulevard, treffende gasten bij Humberto en vooral een prachtige Op1, die Jeroen Pauw presenteerde. ‘Als laatste, respectvol gebaar naar de misdaadverslaggever die hij sinds 2006 ontelbare keren aan zijn talkshowtafel had ontvangen. Hij deed het zoals alleen hij dat kan, feilloos de juiste toon aanslaand. Aan het einde van de uitzending, toen rechtbankverslaggever Saskia Belleman aan hem vroeg wat híj het meeste ging missen, moest hij zijn best doen zijn emoties in bedwang te houden.’

De komende vier weken is er geen Angela kijkt tv.

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.