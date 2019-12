De vertrouwde Baantjer, maar dan heel anders

De Cock vloekt nooit, draagt geen wapen en gaat niet vreemd. Het zijn de drie vuistregels waarop regisseurs Arne Toonen (44) en Lourens Blok (41) de televisie­serie Baantjer, het Begin hebben gebouwd. De serie is een vervolg van zes afleveringen op de gelijknamige film die dit voorjaar in de bioscoop te zien was.



Met Baantjer, het Begin wordt anders dan in de boeken van Appie Baantjer en de televisiereeks van 123 afleveringen die begon in de jaren ­negentig, niet de oude maar de jonge Jurriaan de Cock gevolgd. De rechercheur komt in het Amsterdam van de jaren tachtig terecht: een rauw en ruw straatbeeld waar krakers rellen en bewoners zich opmaken voor de kroning van Beatrix. Toonen en Blok houden duidelijk van vunzigheid, verloedering in de straat en de obscure hoekjes in krakersholen.



Het blijken de ingrediënten voor een serie met meer geweld, bloedvergieten en chaos dan in de oudere afleveringen van Baantjer. En ook De Cock, die bij zijn eerste gesprek in het politie­bureau in de Warmoesstraat C-O-C-K spelt om de baliemedewerkster voor een notitiefout te behoeden, is minder behoedzaam dan op latere leeftijd. De later zo bedachtzame en wijze De Cock maakt op jonge leeftijd fouten met catastrofale gevolgen. Het dienstwapen levert hij in als ­gevolg van een trauma. De jonge rechercheur komt in een schietpartij terecht waarin een van zijn naaste collega’s overlijdt. De politiechef vindt het in eerste instantie een waardeloos voornemen: in een tijd vol agressie zonder wapen de strijd met criminelen aangaan. ,,Hoe wil je dan de straat op? Met je lul in de hand?” In een aflevering uit 2000 vertelt de oude De Cock al over het voorval dat zijn leven als politieman veran­derde.



Toonen zag twintig jaar geleden als camera-­assistent met eigen ogen hoe Piet Römer, ‘een knorrige man die eigenlijk heel lief was,’ zijn rol als De Cock invulde. ,,Ik zat vaak met mijn knieën op de grond om de markeringen op de grond te maken voor de acteurs van toen. Het was een goede, maar harde leerschool. Nu mocht ik het zelf bedenken.” Voor de serie van Toonen en Blok kreeg Peter Römer, de zoon van de acteur die elf jaar als De Cock op televisie was, een belangrijke rol als toezichthouder en cultuurbewaker. Toonen: ,,In een van de eerste versies stond bijvoorbeeld een vloek van De Cock. Dat moest eruit. Er waren zo veel situaties waarin een mens even zou vloeken. De Cock geeft geen kick, terwijl je als regisseur hem iets wilt laten doen.”