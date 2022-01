De verantwoordelijkheid van seksueel wangedrag bij de slachtoffers neerleggen is echt absurd!

,,Mag ik dit verkrachting noemen”, vroeg een van de vermeende slachtoffers van Ali B gisteren in de ontluisterende uitzending van Boos aan Tim Hofman. Ze was bang voor de gevolgen van haar woorden. Bang om de grote ster Ali B vals te beschuldigen. Ze had hem immers niet van zich afgeduwd toen hij zich aan haar opdrong. Haar lichaam schoot in een overlevingsstand waardoor ze bevroor. Dit overlevingsmechanisme is een hele natuurlijke reactie, meer dan zeventig procent van de slachtoffers van seksueel geweld bevriest. Het trieste is dat voor al deze vrouwen de huidige wet geen bescherming biedt. Want volgens de wet moet er sprake zijn van dwang voordat een aanranding of verkrachting strafbaar is, bijvoorbeeld door geweld of dreiging met geweld.