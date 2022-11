De transformaties van Madonna zijn zó groot, dat een kameleon er nog wat van kan leren

met video Mia Nicolai & Dion Cooper voor Nederland naar Eurovisie Songfesti­val

Mia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland tijdens de 67ste editie van het Eurovisie Songfestival. Het duo is samengebracht door songfestivalwinnaar Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield. Met z’n vieren schreven ze een song die ‘grote indruk maakte op de voltallige selectiecommissie’, waarna ze unaniem werden aangewezen als de Nederlandse inzending voor het muziekfestijn in Liverpool in 2023.

