De toverformule van Harry Potter is tijdloos: ‘De tijd van schaamte is allang voorbij’

recensie In Oscarkandi­daat The Fabelmans doet Spielberg zoveel meer dan het vieren van (zijn) films

Regisseur Steven Spielberg (Jaws, Jurassic Park) vertelde ooit dat het oorspronkelijke concept van zijn meesterwerk E.T. The Extra Terrestrial (1982) géén buitenaards wezen bevatte. De film zou gaan over de impact van een echtscheiding op een kind en hoe de ontstane eenzaamheid kan worden gecompenseerd. Je zou kunnen zeggen dat Spielberg met het voor zeven Oscars genomineerde The Fabelmans alsnog zijn alienloze E.T. heeft gemaakt. En het kind in kwestie mag hier dan Sammy Fabelman heten, het is natuurlijk eigenlijk Steven Spielberg zelf.

2 februari