‘De Toppers vervelen nooit’

jubilaris jeroen van der boomVoor de 31ste keer staat Jeroen van der Boom morgenavond met de Toppers in de Johan Cruijff Arena. De zanger viert meteen een jubileum: hij is tien jaar Topper. ,,Het is bijna eng, zo lekker zit de show deze keer in elkaar.”

Roze boa’s, glimmende witte eenhoorns en een hoop glitter. Volgens Van der Boom (45) wordt Toppers in Concert weer ‘een megacircus’. Dat mag ook wel, want het thema is dit jaar ‘pink circus’. De vier showmannen Gerard Joling, René Froger en nieuwkomer Jan Smit vormen ‘de perfecte combinatie’, vindt Van der Boom. ,,Met zijn drieën had je nog wel eens dat je niet wist achter wie je nu weer aan moest lopen. Maar het is supermooi in balans, zo prettig dat het bijna eng is.”

Tien jaar de Toppers. Hoe is dat?

,,Het gaat nooit vervelen. Ik vind het misschien wel het mooiste wat ik ieder jaar mag doen. Een continue guilty pleasure.”



Hoe leef je naar zo’n show toe?

,,Het blijft spannend. Je staat drie keer voor zestigduizend mensen, en er zit zo veel techniek in. Alleen de opkomst al. Wat nou als er opeens een van ons blijft staan? De vrijdag is altijd het spannendst. Hoe reageert het publiek? Werkt alles wat we bedacht hebben wel? Dat kun je niet repeteren. Ook niet na veertig voorstellingen.”

Je bent ook betrokken bij Holland Zingt Hazes, waar je een heel andere rol hebt.

,,Ik ben daar al zes jaar creatief leider. We wilden een meezingfeest tussen De Toppers en de Vrienden van Amstel in, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb veel bij de Toppers geleerd wat ik bij Hazes weer gebruik, en andersom. Het zijn twee meezingfeesten, maar omdat ik het allebei doe, kan ik het verschillend houden. Dat moet ook wel.”

Wat is het grote verschil dan, met de Toppers?

,,Bij Holland Zingt Hazes laten we bijvoorbeeld nooit de tekst meelopen. Dat hoeft ook niet, want iedereen kent Bloed, Zweet en Tranen. En het is minder hysterie. En we letten bij Hazes ook wel op welke artiest we naast mij zetten, om het geen tweede Toppers te maken.”



Kun je makkelijk schakelen?

,,Ik ben een beetje een kameleon denk ik, pas me makkelijk aan. Ik wil gewoon entertainen en ben niet het type dat in de kleedkamer vraagt om alleen maar blauwe M&M’s. Soms moet je je gewoon aanpassen, zoals ik ook ooit heb gedaan met al die verschillende karakters in de Toppers, bijvoorbeeld toen Gordon er nog was. Ik zoek niet altijd de makkelijkste combinaties op, dat weet ik. Maar ik doe gelukkig ook nog genoeg in mijn eentje, en dan denk ik wel eens: nou, ga jij lekker links, dan ga ik lekker rechts.”



In oktober begin je weer met een nieuwe theatertour, is dat een contrast met de Arena?

,,Alles wat ik bij de Toppers niet kan doen, doe ik in het theater. Er is veel interactie met het publiek. Ze mogen me alles vragen. Ze mogen me zelfs appen welk liedje ze willen horen. Ik heb op 1850 bruiloften gespeeld in mijn leven. Dus dat zou betekenen dat ik van elk bekend liedje minimaal het refrein zou moeten kunnen spelen. Die uitdaging ga ik aan. Ik geef het publiek mijn nummer en dan mogen ze me liedjes appen in de pauze. Met een leuk verhaal erbij.''



Wat heeft je voorkeur: de massa in de Arena of de intimiteit van het theater?

,,Je bent zo dicht bij het publiek in zo’n klein theater, dan leer je elkaar echt kennen. Het is wel wat puurder. Je kunt alles doen in het theater, dat past me goed. De Toppers is mooi, maar die combinatie met het theater is misschien wel nog mooier.''

