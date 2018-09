De straat op in New York: wat vinden zij van ónze Glennis Grace?

Vriendinnen Renée (30) en Jennifer (28) hadden geen idee wie Glennis Grace was, maar zijn direct om als ze de clip bekijken. ,,Het zit vol soul, is emotioneel, oprecht – zo erg dat het me eerlijk gezegd in een humeur brengt dat ik probeer te vermijden,” zegt Jennifer. ,,Haar stem is zo krachtig. Veel beter dan Ariana Grande bijvoorbeeld, die klinkt zo zeurderig. Ik hoop dat ze wint.”



Muziekdocent Basim Miller (30) uit Brooklyn hoopt dat ook, als hij Glennis Grace gehoord heeft. ,,Ze is geweldig! We moeten dit soort muziek terugbrengen,” vindt hij. ,,Het eerste waar ik aan denk als ik haar hoor is Whitney Houston. Goeie naam heeft ze ook, die past zo in een rijtje met Whitney Houston en Gladys Knight. Ik kan me absoluut voorstellen dat ze veel fans krijgt.”