De Slimste Mens verovert koppositie in de strijd om de kijkcijfers

679.000 kijkers zien ongemakke­lij­ke stiltes tussen Astrid en Alex in B&B Vol Liefde

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is gisteravond van start gegaan met 679.000 kijkers. Daarmee staat de eerste aflevering van de populaire datingshow op de tiende plek in de top 25 van best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

12 juli