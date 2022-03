De slimste mens gaat de grens over naar Duitsland

Married at first sight Toch nog zicht op liefdesge­luk voor Maurice na drama met Arjan

Aan steun van de tv-kijkers heeft Maurice Westra (46) geen gebrek, maar hij deed mee aan Married at first sight voor de romantiek. Na het dramatisch verlopen huwelijk met Arjan Bomekamp (50) krijgt Maurice een second chance in het programma. Hij gaat op date met drie nieuwe mannen.

