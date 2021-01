De serieknallers van 2021: La Casa de Papel, Undercover en Mocro Maffia komen er weer aan

Weduwe van Robin Williams: ‘Hij zat niet aan de drank, zijn brein was uit elkaar aan het vallen’

4 januari Susan Schneider Williams (57), de weduwe van acteur Robin Williams, wil enkele misverstanden over het overlijden van haar echtgenoot de wereld uit helpen. ,,De media schrijven zo vaak dat hij aan de drank en drugs zat, maar dat klopt helemaal niet. Mijn man was acht jaar van de drank, toen hij stierf”, vertelt ze aan The Guardian.