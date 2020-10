De Roy van Zuydewijn eist opnieuw partneralimenatie

Ruim veertien jaar na zijn scheiding van prinses Margarita de Bourbon de Parme, staat De Roy van Zuydewijn vandaag voor de rechter. Hij eist opnieuw partneralimentatie van zijn ex-vrouw. In 2006 deed De Roy van Zuydewijn ook al een poging. De rechtbank wees hem toen een partneralimentatie van 5500 euro per maand toe, maar uiteindelijk hoefde de prinses niet te betalen omdat zij toen stelde geen geld te hebben.



In 2018 deed De Roy van Zuydewijn weer een poging, maar ook daar werd geen gehoor aan gegeven. De drie rechters die zich over de zaak bogen, wezen een jaar later zijn eis tot alimentatie af.



Eerder in de rechtszaak is er onduidelijkheid ontstaan over het verwisselen van handtekeningen van rechters. De advocaat van De Roy eist nu in hoger beroep opheldering over de zaak en wil dat de eerdere uitspraak nietig wordt verklaard en dat een rechtbank de hele alimentatiezaak opnieuw behandelt.