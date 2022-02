De radioboycot: is er nog een weg terug voor artiesten als Marco Borsato en Ali B?

De Beatles waren, zoals zo vaak, de eerste. Nadat John Lennon in 1966 had opgemerkt dat de Beatles inmiddels ‘populairder dan Jezus’ waren, brak er vooral in de VS volkswoede uit. Terwijl christelijk Amerika letterlijk de vlam stak in de elpees van de band, weerden radiozenders uit vooral conservatieve staten de hits van de Beatles uit de ether. De uitsluiting hield aan tot Lennon uitlegde dat hij verkeerd was begrepen.