De Posjes krijgen nieuw tv-programma

De familie wordt in de nieuwe serie gevolgd tijdens hun roadtrip door Zuid-Amerika. De reis begint met een reis van Chili, hun nieuwe thuisland, naar Argentinië. Ook doen ze Brazilië, Colombia en Peru aan.



Volgens vader Stephan lagen de plannen voor de reis er al een tijdje. ,,Nu de jongens drie maanden vrij zijn, kan het eindelijk. We hebben onze vakantie gemeld bij de producent en RTL en die vonden het leuk genoeg om er een programma van te maken.'' Hij bedacht ook de naam van het programma, zegt moeder Ilona. ,,Ja, je kan het je niet indenken, maar wij zijn heel creatief, hahaha!'' De reis van de familie is in zes opeenvolgende afleveringen te volgen.



De Posjes werden bekend dankzij hun deelname aan Helemaal het einde!, volgens tv-columniste Angela de Jong een 'knotsgekke' serie over drie Hollandse gezinnen die naar Chili emigreerden. Daar brouwden Stephan en Ilona hun eigen Chileense bubbelwijn, de zogenoemde 'possecco'.