De Ombudsman kijkt, analyseert en oordeelt, maar kan geen sancties opleggen

Warner Bros. deelt nieuwe trailer Fantastic Beasts met Mads Mikkelsen als Grindel­wald

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, het nieuwste deel in de Harry Potter-prequelserie, heeft een nieuwe trailer gekregen. Warner Bros. geeft daarmee een blik op Mads Mikkelsen als Grindelwald, Jude Law als Perkamentus en natuurlijk Eddie Redmayne weer als Newt Scamander. De film verschijnt op 6 april.

28 februari