De NPO vindt iemand die aantoonbaar strafbare dingen roept dus ‘een held’

Voordat ik aan deze column begon, heb ik het missiestatement van de NPO er nog eens op nageslagen. Om zeker te weten dat ik niet al jaren per ongeluk in de verkeerde veronderstelling leef. Maar nee, het stond er echt. Een keer of drie in de eerste acht zinnen. Dat de Nederlandse Publieke Omroep wil verbinden, lees: ‘bindende factor wil zijn in onze pluriforme samenleving’. En nog een fijn zinnetje waar mijn oog op viel: ‘houvast wil geven in een hectisch bestaan, in een steeds veranderende wereld.’