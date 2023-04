De nieuwe James Bond? Laat het alsjeblieft déze acteur worden

Première nieuw album Metallica in ruim 100 Nederland­se bioscopen

Het nieuwe album van Metallica gaat op 13 april in bioscopen wereldwijd in première. Ook in meer dan honderd Nederlandse zalen kunnen fans terecht voor het eenmalige evenement. Filmtheaters in steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Den Bosch en Zwolle doen mee. Een dag later wordt de plaat 72 Seasons uitgebracht.