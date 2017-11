De nieuwe Bachelor begint met tegenvallende 225.000 kijkers

Zender hitserie Suits bevestigt vertrek prins Harry's verloofde Meghan Markle

7:59 De Amerikaanse atrice Meghan Markle (36) keert inderdaad na het zevende seizoen niet terug als Rachel Zane in Suits. De verloofde van de Britse prins Harry (33) was al vanaf de eerste aflevering te zien in de populaire advocatenserie. Ze dook regelmatig op in pikante scènes.