De muziek van nu wordt steeds korter en Spotify is de schuldige

Liedjes worden korter

De popmuziek krimpt. In de VS toont grootschalig onderzoek naar de lengte van hits een omgekeerde groeispurt. De gemiddelde duur van een liedje in de Billboard Hot 100 zakte tussen 2013 en 2018 van 3 minuten en 50 seconden naar 3 minuten en 30 seconden. Dat is een vermindering van 20 seconden in vijf jaar. Na jaren waarin de songs juist waren opgerekt (de eerste rock-'n-rollsongs duurden vaak amper 2 minuten en 30 seconden) lijkt het einde van de krimp nog niet bereikt.



In Nederland was de gemiddelde lengte van de liedjes in de top 10 eind januari nog maar 3 minuten en 15 seconden. Hoewel in ons land geen uitgebreide studie is verricht, toont een korte vergelijking door de jaren heen ook hier een duidelijke dalende trend. De verklaring lijkt tweeledig.



Ten eerste is de aandachtsspanne van de muziekconsument door het overweldigende aanbod op streamingdiensten als Spotify en Apple Music aanzienlijk korter geworden.



Ten tweede, bezien vanuit de artiest, spelen financiën mee. Nu artiesten nauwelijks meer verdienen aan de fysieke verkoop van muziek via cd's of vinyl en ook de downloadmarkt is ingestort, blijft streaming over als belangrijke bron van inkomsten. De betaling verloopt per enkele stream, het minstens 30 seconden beluisteren van een liedje.