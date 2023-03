De Mol verschool zich 's nachts op het toilet: ‘Ik appte mijn verloofde voor advies’

Eigen bank mee naar Paleis Soestdijk, sixpackje bier én boze blikken; zo keken fans de finale van Wie is de Mol?

Tientallen pendelbussen, duizenden aanwezigen en een sprookjesachtig decor. De finale van Wie Is De Mol? zorgde zaterdagavond niet alleen vanwege de zinderende ontknoping voor veel ‘oehs’ en ‘ahhs’, maar ook vanwege de locatie. ,,We wisten wel dat in Baarn een paleis stond, maar dat het zo mooi is...”