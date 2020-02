De man achter Lucky TV over het stoppen van DWDD: ‘Alsof mijn oude basisschool wordt afgebroken’

Was je al op de hoogte van het stoppen?

,,Jazeker, ik wist alleen niet wanneer het nieuws bekend zou worden. Echt verrast kan niemand zijn, toch? Het is ook wel een beetje mooi geweest voor iedereen, zo kan ik me voorstellen. Vijftien jaar is niet niks.”

Jij was zelf al aan minderen met Lucky TV.

,,Vanaf januari dit jaar. Ik had aangegeven me met andere dingen bezig te willen houden. Nieuwe plannetjes en ideeën. Ik zou maximaal twee keer per week Lucky TV maken voor DWDD, maar in de praktijk is dat één item geworden.”

Hoe kijk je terug?

,,Met weemoed. Het is toch alsof je oude basisschool wordt afgebroken. De Wereld Draait Door is ook voor mij een plek geweest waar ik vijftien jaar heb rondgewandeld. Ik heb veel te danken aan het programma. Het was een plek waar ik met mijn filmpjes terecht kon. Zonder DWDD had het er voor mij ook heel anders uitgezien.”

Hoe anders dan?

,,Ik zou ongetwijfeld filmpjes gemaakt hebben. Of dat op dit niveau zou zijn geweest, weet ik niet.”

Gaat er nog een bedankbloemetje naar Matthijs of de redactie?

,,Nee, een filmpje natuurlijk. Eigenlijk was morgen de planning, maar ik ben net in de studio aangekomen en ga kijken of dat voor vanavond nog lukt.”

Nieuwe plannetjes, zei je. Wat gaat eraan komen?

,,Een nieuwe theatershow, genaamd Mediamorfosen. Die voorstelling komt dit najaar, waarschijnlijk vanaf eind september, begin oktober. Dat is het enige wat vaststaat, maar er borrelen allerlei losse ideeën.”

Krijgt Avondlicht, de satirisch geknipte talkshow, nog een vervolg?

,,Niet in die vorm. Ik had het niet bedacht als serie. Over een volgend project wordt voorzichtig gesproken met BNNVARA, maar dat komt er dan wel heel anders uit te zien.”

Tot slot: is het ook over en sluiten met LuckyTV of gaan we de filmpjes nog terugzien in de opvolger van DWDD?

,,Ik sta zeker open voor een rol in een nieuw programma. Altijd leuk om daarover na te denken.”