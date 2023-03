De magie van Taarten van Abel: 'Hij nam ieder kind serieus en liet het stralen’

Frans Bauer was bereid om carrière op te geven voor zieke Mariska

Frans Bauer was bereid om zijn carrière op te geven als zijn vrouw Mariska 24 uur per dag zorg nodig zou hebben na haar herseninfarct van vorig jaar. Dat wist de zanger vanaf het moment dat hij met haar het ziekenhuis in stapte, zo vertelt hij in de podcast ‘30 minuten rauw’ van Ruud de Wild.