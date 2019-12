De liefde tussen Leonard Cohen en Marianne is een van de mooiste uit de geschiedenis

Als Nick Broomfield (71) praat over de uitstraling van de Noorse muze Marianne Ihlen, de grootste liefde van Leonard Cohen, spreekt hij uit ervaring. Ook hij had als twintigjarige op het Griekse eiland Hydra een kortstondige affaire met deze inspirerende vrouw.



,,Zij was echt een bijzonder mens. Na al die jaren zie ik haar blauwe ogen nog steeds voor mij. Marianne had de gave mensen te stimuleren. Terwijl ik nog studeerde, spoorde zij me aan de gok te nemen om filmmaker te worden. Ik ben haar eeuwig dankbaar.”



In 2016 overleden Ihlen (81) en Cohen (82) kort na elkaar. Broomfield wilde het verhaal over deze twee geliefden die, zoals dat heet, decennia geleden al uit elkaar waren gegroeid, vertellen. Broomfield, die ook documentaires maakte over Kurt Cobain en Whitney Houston, dook in de archieven, diepte privéopnamen op, interviewde ooggetuigen en kwam zelfs aan de beelden van Ihlen op haar sterfbed, terwijl zij een laatste briefje van Cohen voorleest.