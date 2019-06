De laatste keer KISS in Nederland: ‘Oud, vertrouwd met een overdosis xtc’

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw, in de zaal in de buurt van New York. KISS is net opgericht, de band is nog onbekend en staat in het voorprogramma van de Golden Earring. Cesar Zuiderwijk ziet ‘die gasten’ nóg binnen komen. Of nou ja, niet helemaal eigenlijk.



,,Ze werden met jassen over hun koppen de kleedkamer in gebonjourd. Het was een en al geheimzinnigheid”, diept de drummer op. ,,Niemand mocht hun gezichten zien. Twee uur lang werden ze opgemaakt, daarna kwamen ze naar buiten als KISS.”



Het is het begin van een ongekende opmars. KISS groeit uit tot een internationale rocksensatie. Vier muzikanten in kekke kostuums met bonte gezichtsbeschilderingen die hardrock leveren van de gestampte pot, een show opvoeren met (nep)bloedvergieten, vuurspugen, explosies en rondvliegende bandleden. Meer dan 100 miljoen platen verkoopt de band die in 1973 wordt opgericht door leadzanger en gitarist Paul Stanley en basgitarist Gene Simmons. Zij zijn er annu nu nog steeds bij, nog even dan, want KISS is (opnieuw) aan zijn afscheidstournee bezig. Na de End Of The Road World Tour, die drie jaar zal duren, gaat het masker af.