,,Fucking hell! De laatste keer dat ik iets won was ik tien, ik had een kleurplaat ingekleurd," stamelde actrice Romana Vrede gisteravond aan het einde van het Gala van het Nederlands Theater in de Stadsschouwburg, nadat Hans Kesting bekend had gemaakt dat ze de Theo d'Or had gewonnen. Vrede is de eerste zwarte actrice die de prestigieuze prijs krijgt.

Vrede krijgt de Theo d'Or voor haar rol in Race, een voorstelling van Het Nationale Theater over seksisme en white privilege; ze speelt Susan, een manipulatieve stagiaire op een peperduur advocatenkantoor. Volgens de jury onder leiding van Ferry Mingelen creëerde ze een 'superieure rol': 'IJzersterk hoe ze zich als stagiaire een centrale positie weet te verwerven en voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal teweegbrengt. In zowel haar zorgvuldig geplaatste teksten als haar sterk fysieke aanwezigheid straalt ze uit dat ze hier een groot verhaal te vertellen heeft.'

'Race is een voorstelling die niet ophoudt bij het applaus, maar een confronterende werkelijkheid toont en een opdracht meegeeft aan ons allemaal,' vervolgt het juryrapport. 'Onze samenleving staat voor een grote uitdaging. En of we het nu via de confrontatie of met theedrinken uitvinden we kunnen onze ogen niet blijven sluiten voor alledaags racisme.'

Alzheimer

Op de 'Oscar-avond van het Nederlands toneel' won de 81-jarige Hans Croiset de Louis d'Or, de prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke hoofdrol. Hij kreeg de prijs voor zijn vertolking van André, een oude man met alzheimer in De vader van Senf Theaterpartners in samenwerking met Kik Productions. 'Croiset speelt een koningsrol,' aldus de jury. 'Tot op de millimeter perfect geacteerd, toont hij vol overtuiging zijn geweldige vakmanschap. Lichtvoetig neemt hij de toeschouwers mee in de wereld van hellende waarheden en verdwijnende realiteiten waar een dementerende oudere in verzeild kan raken.'

,,Dat is niet mis! Ik sta altijd heel relativerend tegenover mijn beroep, maar dit is echt heel bijzonder," zei Croiset, die zijn prijs opdroeg aan zijn moeder, die precies honderd jaar geleden was geboren.