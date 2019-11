De kwestie André en Bridget maakt het kijken naar roddelrubrieken er niet leuker op

Het lijkt me een mooie casus voor een student media en cultuur die nog een onderwerp voor een afstudeerscriptie zoekt: de kwestie André Hazes/Bridget Maasland/Monique Westenberg. Daarmee bedoel ik niet dat hij of zij moet gaan wroeten in de tijdlijn van wie, wat, met wie, waar en wanneer precies heeft gedaan. Laat dat maar met een gerust hart over aan de roddelbladen de komende weken.



Nee, focus op hoe deze zaak in amper 24 uur tijd een Nationale Kwestie werd. Eén waar iedereen een mening over heeft, in familie-app of op Twitter. Wat er nog net niet toe leidde dat boevrouw Bridget Maasland met pek en veren over de grens is gezet. Nóg niet, tenminste, de dag is nog niet voorbij. Ook een interessante vraag trouwens, waarom iedereen zo graag losgaat op Bridget en niet op André.



Deze onverkwikkelijke zaak leert volgens mij veel, zo niet alles over de huidige tijdgeest, over imago’s, ons ingebakken man-vrouw-denken en over de inmiddels allesoverheersende invloed van social media. Eén goed getimede post is goud waard, vraag maar aan de boze ex Monique. Maar deze zaak zegt ook iets over de verlammende wurggreep waarin de traditionele roddelrubrieken op de lineaire tv de laatste jaren verkeren.