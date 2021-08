De koningin van Jordanië koos zó vaak voor botox dat ze bijna niet meer kon lachen

Succes Ik ga zwemmen niet te stuiten: wereldwijd meest gedeelde nummer op Spotify

18 augustus Het succes van de zomerhit Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer kent geen grenzen. Afgelopen weekend belandde het nummer op de eerste plek in de Nederlandse Spotify Top 200, maar de zegetocht stopt niet bij de landsgrenzen. Het nummer wordt zo veel gedeeld in Nederland en België dat het nu ook op de eerste plek staat in de Global Viral Top 50 van Spotify.