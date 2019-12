De koek is op in eerste beelden Heel Holland Bakt

In de aankondiging van de show, die op de zondagen om klokslag 21.35 uur begint, is te zien hoe presentator André van Duin zich in het zweet werkt om de tent bakklaar te krijgen. Janny en Robèrt zitten lekker warm binnen en storten zich op de nieuwe recepten. Robèrt schenkt de koffie, Janny pakt er een koekje bij. Dan ontdekt ze dat het koekblik leeg is. Het stel racet met een golfkarretje over het terrein van Kasteel Maarsbergen, op zoek naar André.