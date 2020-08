De Kameleon keert terug in de bios, met nieuwe tweeling

In de nieuw film krijgt de tweeling het zwaar te verduren als wordt besloten dat de Kameleon aan de ketting moet. De boot van de broers draait op diesel en dat is tegenwoordig verboden. Op hetzelfde moment worden er bij een zorgboerderij in de buurt van het dorp Lenten een groot aantal dode dieren aangetroffen. Nando, een jongen met een verstandelijke beperking, beweert dat hij de dader is. Daar geloven Hielke en Sietse helemaal niets van en zij stellen een onderzoek in.