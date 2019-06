De intocht van Maarten kon prima zonder het commentaar van Erben

De glorieuze aankomst van Maarten van der Weijden was natuurlijk het tv-moment van de maandagavond, misschien wel van het jaar. Een boom van een kerel die zo nietig leek in dat water, met een Friese armada van rubberboten, sloepen en plezierjachten in zijn kielzog. Zijn dochtertjes in pompeblêden-jurkjes, zijn pas geopereerde vader in een rolstoel, zon op het water, duizenden mensen langs de kant en een erehaag van gele badmutsen. Zo zien heroïek en saamhorigheid er dus uit. Het kreeg zelfs iets religieus, omdat verslaggevers Joris Linssen en Erben Wennemars zich bleven uitputten in termen als ‘lijdensweg’ en ‘hij heeft het volbracht’.



Talkshow M, die vorige week vanwege de Oranje Leeuwinnen al een keer werd verbannen naar de middag, moest nu voor Maarten de halve zendtijd inleveren. Maar gezien het goede doel en de te verwachten kijkcijferpiek deden ze dat vast graag. Van der Linden en haar team hadden heel handig de resterende uitzending en gasten (Erika Terpstra! Henk Angenent!) om de aankomst heen geboetseerd zodat er een symbiotisch geheel ontstond.



Kortom, het was Nederland op zijn best. Iedereen leek de hitte vergeten, net als de paniek om de storing bij 112, het was enkel één groot feest. En toen moest de climax van 3,9 miljoen euro nog komen.