De hond van Peter speelt gevaarlijk spelletje en zoontje Diggy Dex wil podium weer op

Jaimie Vaes wil iets doen voor slachtof­fers van huiselijk geweld

Jaimie Vaes wil graag iets doen voor mensen die net als zij te maken hebben gehad met huiselijk geweld. ,,Er zijn zoveel vrouwen in een soortgelijke situatie of heftiger, er is behoefte aan gesprek. Ik heb nu een stem en ik voel dat ik hier iets kan betekenen”, zegt de influencer in het tijdschrift ELLE.

24 juni