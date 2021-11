De Grote Sinterklaasfilm trekt 100.000 bezoekers

In De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje willen boeven Mammie en Stan als ze uit de gevangenis komen wraak nemen op Sinterklaas. Ze gaan naar Spanje om ervoor te zorgen dat de goedheiligman en zijn pieten niet naar Nederland kunnen komen. De film draaide vanaf 7 oktober in de Nederlandse bioscopen en op Aruba en Curaçao.

Onder anderen Chris Tates, Noraly Beyer, Sara Robben en Filip Bolluyt spelen in de film. Ook voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries was een rol weggelegd. Nadat de misdaadverslaggever op 15 juli was overleden, was het even de vraag of de scènes met hem eruit gehaald zouden worden. Er is voor gekozen de beelden te behouden.