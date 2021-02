De grootste afgang die je kunt hebben bij het Songfestival: nul punten

Het is de grootste vernedering voor een deelnemer: afgaan zonder 1 punt te krijgen. Oostenrijk en Noorwegen zijn in dat opzicht de ‘topscorers’, beide landen maakten het vier keer mee. Sinds 2016 is het overigens onwaarschijnlijk dat een land nog puntloos eindigt. In dat jaar stemt voor het eerst niet alleen een vakjury over de inzendingen, maar ook het publiek thuis. Dat leidt tot meer variatie in de puntenverdeling.