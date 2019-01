De etalage van de Nederpop fonkelde op Noorderslag als nooit tevoren

Het was dringen rondom Ronnie Flex in de Groningse nacht. Toen de zaterdag al enige tijd in zondag was overgegaan omzoomden cameraploegen de winnaar van de Popprijs. Dat het merendeel van hun vragen ging over Flex’ persoonlijke leven (‘Ga je dit vieren met Famke?’ of ‘Hoe bevalt het vaderschap je?’) illustreerde dat de Popprijs voor het eerst in jaren naar een echte polderpopster was gegaan. Geen gedegen rockband (Kensington 2018) of een afwezige deejay (Martin Garrix), maar een rapper die het afgelopen jaar bijna net zo vaak viraal nieuws veroorzaakte als Donald Trump.