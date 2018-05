De eerste M was niet spannend, niet spraakmakend en niet urgent

Ja, ik weet het. Eigenlijk mag je als tv-columnist nooit een eerste aflevering beoordelen. Zeker van een dagelijkse talkshow niet. Zo'n rubriek moet de tijd krijgen om te rijpen en te groeien, net als de presentator.



Maar er zijn ook tegenargumenten in het geval van M, want daar gaat het natuurlijk over. Het programma staat op een prestigieuze plek op NPO 1, moet de vaste zomertegenhanger worden van DWDD en door de zes weken extra voorbereidingstijd is er een geheimzinnige buzz rondom de show ontstaan. Nou, dan vraag je er om dat sommige mensen bij de première met hun kladblokje voor de tv gaan zitten, toch?



Maar Margriet van der Linden, de M in dit geval, kan gerust zijn: ze deed het prima. Ze heeft meer dan genoeg humor en flair om zo'n programma te dragen. Ze was in het begin duidelijk zenuwachtig, getuige de Bambi-ogen richting autocue. Maar dat trok in de loop van de uitzending al bij. Zoals in de loop van de afleveringen ook de ingestudeerde opgetrokken wenkbrauw vanzelf minder wordt, wat ik je brom.