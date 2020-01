De brief voor de Koning wordt Netflix-serie en dit zijn de eerste beelden

The Letter For The King vertelt het verhaal van jonge schildknaap Tiuri (gespeeld door Amir Wilson) die per toeval een geheime brief in handen krijgt die hij moet bezorgen bij de koning. Alleen zo kunnen de plannen van een genadeloze prins, die de wereld wil vernietigen, voorkomen worden. Als Tiuri de gevaarlijke reis wil overleven, zal hij moeten ontdekken wat het betekent om een echte ridder en leider te zijn.

Het verhaal is gebaseerd op het populaire Nederlandse avonturenboek De brief voor de Koning van Tonke Dragt. De cast bestaat naast Amir Wilson, Yorick van Wageningen en Gijs Blom uit onder anderen Ruby Serkis, Thaddea Graham, Nathanael Saleh, Jakob Oftebro, Islam Boukkhaz, Jack Barton en Jonah Lees. Het script van The Letter of the King is geschreven door Will Davies (How To Train Your Dragon, Johnny English, Puss in Boots) die ook de uitvoerend producent is naast de Nederlander Paul Trijbits (Saving Mr. Banks, Sing Street, The Casual Vacancy).