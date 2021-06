De bioscopen en theaters gaan weer open! Wat is er allemaal te zien?

Na maanden geen wit doek of bühne te hebben gezien, openen zaterdag 5 juni bioscopen en theaters weer hun deuren. Welke films en musicals maken eindelijk hun debuut of keren terug? Wij zetten ze op een rij.

Bioscopen

Bon Bini: Judeska in da House

In Bon Bini: Judeska in da House wordt tante Judeska met haar nichtje Gabriella twee weken door omstandigheden opgesloten in een kasteel, samen met het gezin van de adellijke minister van Binnenlandse Zaken. De twee totaal verschillende families moeten het toch samen zien te rooien en proberen er het beste van te maken.

De Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde vertelt een nauwelijks bekend verhaal uit 1944, toen in Zeeland tienduizenden Duitsers en geallieerden op Walcheren met elkaar vochten. De slag ging om de Westerschelde, de toegangsweg tot Antwerpen, waar de havens van strategisch belang waren. In Zeeland vielen ook veel burgerslachtoffers.

Nobody

Als er op een nacht twee dieven bij hem inbreken, weigert Hutch zichzelf en zijn gezin te verdedigen, in de hoop ernstig geweld te voorkomen. Zijn tienerzoon, Blake (Gage Munroe, The Shack), is teleurgesteld in hem en zijn vrouw, Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman), lijkt alleen maar meer afstand te nemen. Na het incident ontwaakt er een woede in Hutch die hij lang had onderdrukt. Oude instincten worden weer aangewakkerd en brengen hem op een duister pad, waarbij geheimen uit het verleden en dodelijke vaardigheden aan het licht worden gebracht.

Cruella

Cruella vertelt een nieuw verhaal over Cruella de Vil, de slechterik uit de oorspronkelijke film. De animatieversie van Disney stamt uit de jaren zestig en vertelt over twee honden die willen voorkomen dat hun puppy’s in een bontjas van Cruella belanden. In de nieuwe versie speelt Emma Stone de rol van de gehate hondenjager.

The Misfits

Richard Pace, een briljante internationaal opererende dief, ontsnapt uit een maximaal beveiligde inrichting. Tijdens zijn gewaagde ontsnapping weet hij de FBI en politie te ontwijken, maar wordt opgepikt door de Misfits, een bende moderne Robin Hoods onder leiding van de excentrieke Ringo.

The Dissident

The Dissident, van Oscar-winnend regisseur Bryan Fogel (Icarus), is een documentaire-thriller die het labyrint van bedrog blootlegt achter de moord op de Washington Post-journalist Jamal Khashoggi in de Saoedische ambassade in Istanbul.

Blackbird

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na haar opties te hebben overwogen, besluit zij haar leven te willen beëindigen. Ze vraagt haar familie om nog eenmaal bijeen te komen voor haar afscheid. Maar al snel komt een onopgelost conflict tussen haar dochters, Jennifer (Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) bovendrijven.

K3: Dans van de Farao

Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil, en Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil. Maar de wensen van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes. Net voor hun optreden besluiten ze te splitten. Ze willen elkaar nooit meer zien! Zorgt de Wensvloek voor het einde van K3 of overwint vriendschap alles?

In de aankomende weken zullen andere titels zoals Zwaar Verliefd 2, Buurman & Buurman: Bakken en Grillen, A Quiet Place II en The Croods 2: A New Age te zien zijn in de bioscopen.

Musicals

Zodiac de Musical

Vanaf 17 juni weer in de Nederlandse theaters te zien. De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Samir Hassan. Hij neemt de rol van Bo, de jonge Boogschutter, op zich. Bezoekers zien in Zodiac de Musical de toekomst van de aarde vanuit de ogen van de twaalf sterrenbeelden.

The Sound of Music

The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien. The Sound of Music gaat 11 juli 2021 in premiere in het AFAS Circustheater in Scheveningen.

Aladdin

De succesvolle Disney-musical Aladdin is vanaf half september in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft. De film was een groot succes en geldt als een van de grote Disney-klassiekers, vooral dankzij de stem van Robin Williams als geest. Er werd ook een live action-versie gemaakt, met Will Smith en Marwan Kenzari in de hoofdrollen.

Diana & Zonen

Vanaf september is Diana & Zonen te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna gaat de productie op tournee langs de Nederlandse theaters. In het stuk wordt continu geschakeld tussen het liefdesverhaal van Diana en de Britse prins Charles begin jaren tachtig en de romance van hun zoon prins Harry met Meghan, die de afgelopen jaren op sociale media overal te volgen was. De musical vertelt daarnaast over de moeder die Diana ook was en hoe zij voor haar eigen geluk moest vechten.

14 de musical

14 de musical gaat op 25 september in première in het AFAS Theater vertelt het verhaal van Nederlands’ beste voetballer aller tijden, de legendarische nummer 14. Een brutale ode aan Johan Cruijff waarin niets is wat het lijkt. Maar dat is logisch. Want je gaat het pas zien als je het doorhebt.

