De Bevers kondigen vierde seizoen realityshow aan

,,Klopt”, zegt John de Bever, ,,we hebben hier al een paar weken weer cameramensen over de vloer gehad. Ik vind het allemaal prima. We doen niets bijzonders, eigenlijk gaat het nergens over, maar blijkbaar slaat het aan en kijken de mensen.”

De Bevers, die met hun realitysoap in 2022 werden genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, zijn hot op dit moment. De twee concerten op 30 september en 1 oktober in Ahoy zijn bijna uitverkocht. John de Bever gaat daar duetten zingen met tal van bekenden. Het meest in het oog springend is BBB-politica Caroline van der Plas met wie hij optreedt. Andere gastartiesten zijn onder anderen Marlane (bekend van The Voice), Bonnie St. Claire, Lee Towers en Wilfred Genee.

Op 5 oktober is de laatste uitzending in de vierde reeks van real-life soap De Bevers. Op die avond is er ook een compilatie van de twee shows in Ahoy. Drie maanden later gaan De Bevers het theater in. ,,De kers op de taart. Om de fans nu ook in ‘onze huiskamer’ te mogen ontvangen is echt heel bijzonder”, aldus De Bever. In de theatervoorstelling staat muziek centraal, maar fans kunnen ook vragen stellen en verzoekjes indienen.

