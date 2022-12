De Backstreet Boys jagen met hun plaat de visite deze kerst al voor de ijstaart weg

recensie Bruisende jeugdfilm Hotel Sinestra verdient het om een kersthit uit eigen stal te worden

Eindelijk, een Nederlandse bioscoopfilm voor de jeugd zonder bekende TikTokkers, influencers, YouTubers of bekende tv-koppen als Irene Moors. Hotel Sinestra, over een pubermeisje dat haar ouders weg wenst (en haar zin krijgt), smaakt naar ambacht in plaats van commercie. Dat is in het huidige Hollandse filmlandschap een verademing. En belangrijker: het zou zomaar kunnen dat kinderen deze heerlijke kersttitel keer op keer willen zien.

16 december