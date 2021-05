De 5 Uur Show stopt vanwege tegenvallende kijkcijfers

Tussen 1989 en 1998 was het programma te zien bij RTL met presentatrices als Dieuwertje Blok, Catherine Keyl, Viola Holt en Myrna Goossen. Talpa wilde de show nieuw leven inblazen, maar een succes werd het niet. Een woordvoerder bevestigt: ,,Het was een zeer ambitieus project. Een actuele variant van een bekende middagtitel op SBS 6 in samenwerking met de goede doelen-loterijen. Een enthousiaste groep mensen is er dagelijks in geslaagd mooie inhoudelijke shows neer te zetten. De tegenvallende kijkcijfers hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor alle partijen om het programma in het najaar niet meer terug te brengen.”